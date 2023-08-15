Голкипер СК Днепр-1 Яков Кинарейкин в свои 19 лет демонстрирует незаурядные спокойствие и уверенность.

– Как чувствуешь себя в роли "первого номера" команды?

– Очень классно! Приятно ощущать поддержку и ребят из команды, и тренеров. Это придает все больше и больше уверенности.

– Вспомни, как узнал, что будешь играть против Панатинаикоса. Что ощутил?

– Где-то за пять дней до матча мне сказали готовить себя, чтобы не было мандража, и быть готовым проявить себя, воспользоваться шансом. Ощущения, конечно, бушевали! Очень хотелось, чтобы матч уже начался поскорее. Долгое время я ждал этого – и тут сразу против такого соперника в таком турнире, при поддержке зрителей.

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– Со стартовым волнением справился быстро?

– Да. Выходил на матч уже без мандража. Не нервничал, не думал ни о чем плохом.

– В ответном матче тоже драматизма хватило – тебе пришлось выйти на замену, да еще и при безумной атмосфере в Греции…

– Прежде всего, хочу поддержать и пожелать выздоровления Евгению Волынцу. Страшная травма, которую никому не пожелаешь… Слава Богу, с ним все хорошо, он восстанавливается. Здоровье – это самое главное. Что касается меня, то когда выходил на замену, нервов не было. Понимал, что представился шанс, и нужно помогать команде. Действительно, сложно выходить в таком матче, тем более, я не разминался. Но удалось сразу войти в игру. На таких стадионах, даже когда болеют против тебя, играешь в удовольствие. Это придает мотивации и уверенности.

– Даже бутылки, брошенные с трибун, не портили впечатление?

– (смеется) Наоборот, было смешно. Бросают бутылки – значит, я вызываю у них какую-то эмоцию, – рассказал Кинарейкин в разговоре с пресс-службой СК Днепр-1.

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