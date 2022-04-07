З прапорами України на плечах: Динамо красиво вийшло на матч Юнацької ліги УЄФА
Київський клуб поєдинком проти Спортінга U-19 в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА нагадує світовій спільноті про війну в Україні.
Зустріч розпочалась о 15:00 за київським часом на стадіоні в Бухаресті. Стартовому свистку передувала невелика акція підтримки України.
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Гравці Динамо з'явились на полі з синьо-жовтими прапорами на плечах, а після гімну змагань спільно сфотографувались з візаві, які подарували їм свої футболки.
Далі хвилиною мовчання було вшановано українців, які загинули від рук російських нелюдів у багатьох куточках нашої країни.
Варто зауважити, що перед зустріччю Динамо і Спортінга на стадіоні також лунали українські пісні, а ззовні арену прикрашав синьо-жовтий стяг.
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