Київський клуб поєдинком проти Спортінга U-19 в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА нагадує світовій спільноті про війну в Україні.

Динамо і Спортінг перед матчем / Twitter лісабонців

Зустріч розпочалась о 15:00 за київським часом на стадіоні в Бухаресті. Стартовому свистку передувала невелика акція підтримки України.

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Гравці Динамо з'явились на полі з синьо-жовтими прапорами на плечах, а після гімну змагань спільно сфотографувались з візаві, які подарували їм свої футболки.

Dynamo's players come out for the game vs Sporting covered in Ukrainian flags. pic.twitter.com/1hA7cSbTgA — Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2022

Dynamo vs Sporting im the Youth League. pic.twitter.com/3d5Um8fIjl — Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2022

Далі хвилиною мовчання було вшановано українців, які загинули від рук російських нелюдів у багатьох куточках нашої країни.

A moment of silence to honour the victims of the war in Ukraine. pic.twitter.com/yPChTNZT0g — Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2022

Варто зауважити, що перед зустріччю Динамо і Спортінга на стадіоні також лунали українські пісні, а ззовні арену прикрашав синьо-жовтий стяг.

Youth League match later today. Dynamo Kyiv vs Sporting Lisbon at the Rapid ground in Bucharest.

It's the first match involving a Ukrainian team at any level since the start of the war. pic.twitter.com/PPUuYgc6s0 — Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2022

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