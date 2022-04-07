Динамо U-19 – Спортинг U-19: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
14:54 - Читати українською
Уже через несколько минут юные динамовцы сойдутся в битве со Спортингом за путевку в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотрите составы команд и следите за трансляцией матча в новости.
Поединок стартует в 15:00 по киевскому времени, а следить за ходом событий можно в текстовой онлайн-трансляции на Футбол 24 или посмотреть на MEGOGO.
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