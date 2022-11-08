"На этом этапе турнира все команды хорошие. Слабых здесь нет. Мы рады, что нам выпал один из самых титулованных клубов Италии и Европы в целом. Поэтому будет интересно проверить свои силы на уровне такой команды.

После победы над Галатасараем, когда узнали возможных соперников, почему-то хотелось, чтобы нашим соперником стал какой-нибудь из итальянских клубов – Ювентус или Интер. Хотя мы не знаем этих команд, их еще не видели, соответственно не делали никакого анализа, сейчас только начнем этим заниматься, готовиться к этому матчу. Честно говоря, хотелось какую-нибудь титулованную команду в соперники.

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Думаю, что ребята довольны, что выпал Интер. При просмотре жеребьевки на фарт посадил рядом с собой Милана Михальчука (рыжеволосого нападающего команды – прим. Футбол 24). Он "свою работу сделал" (смеется) – имеем такого соперника, которого хотели.

Будем планировать подготовку совместно с главной командой Руха. Скорее всего, многие наши футболисты на сборах уже будут работать вместе с основой. Поэтому нужно подстраивать план подготовки с учетом и этой игры с Интером, и подготовки основной команды", – цитирует Пономарева пресс-служба Руха.

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