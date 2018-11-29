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Роналду стал первым игроком, который выиграл 100 матчей в Лиге чемпионов

16:58 19 Читати українською
Роналду стал первым игроком, который выиграл 100 матчей в Лиге чемпионов
Криштиану Роналду / Reuters

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду продолжает устанавливать новые достижения в европейском футболе.

Португалец стал первым игроком, который выиграл 100 матчей в главном евротурнире. Об этом сообщает Opta Sports.

Месси обошел Роналду и стал единоличным рекордменом по голам в одном клубе в Лиге чемпионов

Юбилейную победу Роналду и его партнеры завоевали в матче 5-го тура группового турнира ЛЧ против испанской Валенсии (1:0). Единственный мяч в поединке после ассиста Криштиану забил Марио Манджукич. Интересно, что для Юве эта победа стала лишь 91-й в рамках Лиги чемпионов.

К слову, Криштиану Роналду выигрывал в ЛЧ в составе английского Манчестер Юнайтед, мадридского Реала и Ювентуса.

Теги
Ювентус Ювентус Лига чемпионов Рекорды Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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