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Роналду став першим гравцем, який виграв 100 матчів у Лізі чемпіонів

16:58 831 Читать на русском
Роналду став першим гравцем, який виграв 100 матчів у Лізі чемпіонів
Кріштіану Роналду / Reuters

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду продовжує встановлювати нові досягнення в європейському футболі.

Португалець став першим гравцем, який виграв 100 матчів у головному євротурнірі. Про це повідомляє Opta Sports.

Мессі обійшов Роналду і став одноосібним рекордменом за голами в одному клубі в Лізі чемпіонів

Ювілейну перемогу Роналду та його партнери здобули в матчі 5-го туру групового турніру ЛЧ проти іспанської Валенсії (1:0). Єдиний м'яч у поєдинку забив після асисту Кріштіану забив Маріо Манджукіч. Цікаво, що для Юве ця звитяга стала лише 91-ю в рамках Ліги чемпіонів.

До слова, Кріштіану Роналду вигравав в ЛЧ у складі англійського Манчестер Юнайтед, мадридського Реала та Ювентуса.

Теги
Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Рекорди Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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