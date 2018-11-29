Роналду став першим гравцем, який виграв 100 матчів у Лізі чемпіонів

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду продовжує встановлювати нові досягнення в європейському футболі.

Португалець став першим гравцем, який виграв 100 матчів у головному євротурнірі. Про це повідомляє Opta Sports.

Мессі обійшов Роналду і став одноосібним рекордменом за голами в одному клубі в Лізі чемпіонів

Ювілейну перемогу Роналду та його партнери здобули в матчі 5-го туру групового турніру ЛЧ проти іспанської Валенсії (1:0). Єдиний м'яч у поєдинку забив після асисту Кріштіану забив Маріо Манджукіч. Цікаво, що для Юве ця звитяга стала лише 91-ю в рамках Ліги чемпіонів.

До слова, Кріштіану Роналду вигравав в ЛЧ у складі англійського Манчестер Юнайтед, мадридського Реала та Ювентуса.