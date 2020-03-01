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Роналду и Дибала обвинили полузащитников Ювентуса в поражении от Лиона

11:53 186 Читати українською
Роналду и Дибала обвинили полузащитников Ювентуса в поражении от Лиона
Пауло Дибала и Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Нападающие Ювентуса Криштиану Роналду и Пауло Дибала определились, кто виноват в поражении в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против Лиона (0:1).

31’ Люка Тусар
 
31’ Люка Тусар

Форварды туринского клуба в диалоге на Люмьере были убеждены, что не получали достаточно поддержки от игроков центра поля, поэтому и уступили Лиону в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает RMC Sport.

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"Мы остались одни, полузащитники не создают нам никакой поддержки", – сказал Роналду.

"Никто не получает мяч", – ответил Дибала.

"Знаю. Нет даже подборов после отскоков. Вообще ничего нет", – отметил Роналду.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится 17 марта.

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Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Лига чемпионов Лион - Ювентус
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