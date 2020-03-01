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Роналду та Дибала звинуватили півзахисників Ювентуса у поразці від Ліона

11:53 1575 Читать на русском
Роналду та Дибала звинуватили півзахисників Ювентуса у поразці від Ліона
Пауло Дибала та Кріштіану Роналду / Фото ФК Ювентус

Нападники Ювентуса Кріштіану Роналду та Пауло Дибала визначились, хто винен у поразці в першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів проти Ліона (0:1).

31’ Люка Тусар
 
31’ Люка Тусар

Форварди туринського клубу у діалозі на Люм'єрі були переконані, що не отримували достатньо підтримки від гравців центра поля, тому і поступились Ліону у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє RMC Sport.

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"Ми залишилися одні, півзахисники не створюють нам ніякої підтримки", – сказав Роналду.

"Ніхто не отримує м'яч", – відповів Дибала.

"Знаю. Немає навіть підбирань після відскоків. Взагалі нічого немає", – відзначив Роналду.

Нагадаємо, матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 17 березня.

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Ліон - Ювентус
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