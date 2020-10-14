Португалец надеется как можно скорее отправиться в Турин, чтобы сократить срок своей изоляции, информирует журналист Танкреди Палмери.

Роналду рвется на поле даже с коронавирусом – Сантуш не делает трагедии из потери лидера сборной Португалии

Законодательство Португалии предусматривает 14 дней обязательного карантина для больных, зато в Италии он составляет всего 10. Роналду ни с кем не контактировал со вчерашнего дня, то есть формальный отсчет начался 13 октября. Повторный тест можно сдавать за три дня до завершения изоляции. Если у Роналду не будет серьезных симптомов, то 20 октября он сдаст несколько тестов, а 23-го будет иметь право контактировать с другими людьми (очевидно, если тесты будут отрицательными).

Ювентусу точно придется обходиться без главной звезды в матчах Серии А против Кротоне (17 октября) и Лиги чемпионов против Динамо (20). Затем туринцев ждут встречи с Вероной (25) и Барселоной (28). Если хитрости Роналду дадут необходимый результат, то он вполне может рассчитывать на очную дуэль с Месси.

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