Португалець сподівається якомога швидше вирушити до Турину, щоб скоротити термін своєї ізоляції, інформує журналіст Танкреді Палмері.

Роналду рветься на поле навіть з коронавірусом – Сантуш не робить трагедії з втрати лідера збірної Португалії

Законодавство Португалії передбачає 14 днів обов'язкового карантину для хворих, натомість в Італії він складає всього 10. Роналду ні з ким не контактував з вчорашнього дня, тобто формальний відлік розпочався 13 жовтня. Повторний тест можна здавати за три дні до завершення ізоляції. Якщо у Роналду не буде серйозних симптомів, то 20 жовтня він здасть кілька тестів, а 23-го матиме право контактувати з іншими людьми (вочевидь, якщо тести будуть негативними).

Ювентусу точно доведеться обходитись без головної зірки у матчах Серії А проти Кротоне (17 жовтня) та Ліги чемпіонів проти Динамо (20). Потім на туринців чекають зустрічі з Вероною (25) і Барселоною (28). Якщо хитрощі Роналду дадуть необхідний результат, то він цілком може розраховувати на очну дуель з Мессі.

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