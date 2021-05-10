"Пирло останется в клубе", – в Ювентусе сделали заявление относительно тренера, а также не забыли о Роналду
Вице-президент Ювентуса Павел Недвед развеял слухи вокруг туринского клуба.
"У нас сейчас есть определенные сложности. Это нормально. Мы будем бороться до конца. Пирло, безусловно, останется в Ювентусе. Роналду тоже", – цитирует Недведа GdS.
Ювентус – Милан: Пирло отказался уходить в отставку после очередного фиаско туринцев
После разгромного поражения Юве от Милана (0:3), СМИ снова взорвались информацией, что главный тренер туринцев Андреа Пирло в ближайшее время покинет команду. Действующий контракт Роналду со "Старой синьорой" рассчитан до лета 2022-го.
За три тура до финиша нынешнего сезона Серии А Ювентус расположился на 5-й строчке, уступая одним зачетным баллом Наполи.
Милан разгромил Ювентус в битве за Лигу чемпионов – провал Роналду, чудо-гол Ребича, полный крах Пирло