"У нас сейчас есть определенные сложности. Это нормально. Мы будем бороться до конца. Пирло, безусловно, останется в Ювентусе. Роналду тоже", – цитирует Недведа GdS.

Ювентус – Милан: Пирло отказался уходить в отставку после очередного фиаско туринцев

После разгромного поражения Юве от Милана (0:3), СМИ снова взорвались информацией, что главный тренер туринцев Андреа Пирло в ближайшее время покинет команду. Действующий контракт Роналду со "Старой синьорой" рассчитан до лета 2022-го.

За три тура до финиша нынешнего сезона Серии А Ювентус расположился на 5-й строчке, уступая одним зачетным баллом Наполи.

Милан разгромил Ювентус в битве за Лигу чемпионов – провал Роналду, чудо-гол Ребича, полный крах Пирло