Ройс не сыграет с Тоттенхэмом в Лиге чемпионов и пропустит следующий тур Бундеслиги

Лидер Боруссии Д Марко Ройс из-за повреждения в ближайшее время не сможет помочь своей команде на футбольном поле.

Травма Ройса оказалась значительно серьезнее, потому 29-летний форвард не сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Тоттенхэмом, сообщает kicker.de.

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По информации источника, не сможет Боруссия рассчитывать на своего капитана и в поединке 22-го тура чемпионата Германии против Нюрнберга, который состоится в понедельник, 18 февраля.

Напомним Ройс получил повреждение бедра в кубковой игре против Вердера 5 февраля. Марко отличился голом со штрафного в том матче, однако был заменен уже после перерыва.

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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Боруссия Д состоится 13 февраля. Стартовый свисток на Уэмбли прозвучит в 22:00 по киевскому времени.