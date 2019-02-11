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Ройс не сыграет с Тоттенхэмом в Лиге чемпионов и пропустит следующий тур Бундеслиги

11 февраля 18:42 77 Читати українською
Ройс не сыграет с Тоттенхэмом в Лиге чемпионов и пропустит следующий тур Бундеслиги
Марко Ройс / фото из соцсетей

Лидер Боруссии Д Марко Ройс из-за повреждения в ближайшее время не сможет помочь своей команде на футбольном поле.

Травма Ройса оказалась значительно серьезнее, потому 29-летний форвард не сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Тоттенхэмом, сообщает kicker.de.

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По информации источника, не сможет Боруссия рассчитывать на своего капитана и в поединке 22-го тура чемпионата Германии против Нюрнберга, который состоится в понедельник, 18 февраля.

Напомним Ройс получил повреждение бедра в кубковой игре против Вердера 5 февраля. Марко отличился голом со штрафного в том матче, однако был заменен уже после перерыва.

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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Боруссия Д состоится 13 февраля. Стартовый свисток на Уэмбли прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов1/8 финалаУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд: Среда 13 февраля 2019

Тоттенхэм

live 54'
1 : 0
Боруссия Дортмунд
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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд Марко Ройс Марко Ройс
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