Ройс не зіграє з Тоттенхемом в Лізі чемпіонів та пропустить наступний тур Бундесліги

Лідер Борусії Д Марко Ройс через ушкодження найближчим часом не зможе допомогти своїй команді на футбольному полі.

Травма Ройса виявилася значно серйознішою, тому 29-річний форвард не зіграє в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Тоттенхемом, повідомляє kicker.de.

Борусія Д готує новий контракт для Фавра

За інформацією джерела, не зможе Борусія розраховувати на свого капітана і в поєдинку 22 туру чемпіонату Німеччини проти Нюрнберга, який відбудеться в понеділок, 18 лютого.

Нагадаємо Ройс отримав пошкодження стегна у кубковій грі проти Вердера 5 лютого. Марко відзначився голом зі штрафного у тому матчі, однак був замінений вже по перерві.

Зінченко та Манчестер Сіті розірвали Челсі, чорний лютий для Барселони, скандальне дербі Мадрида: підсумки євровікенду

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем – Борусія Д відбудеться 13 лютого. Стартовий свисток на Вемблі пролунає о 22:00 за київським часом.