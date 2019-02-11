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Ройс не зіграє з Тоттенхемом в Лізі чемпіонів та пропустить наступний тур Бундесліги

11 лютого 18:42 200 Читать на русском
Ройс не зіграє з Тоттенхемом в Лізі чемпіонів та пропустить наступний тур Бундесліги
Марко Ройс / фото із соцмереж

Лідер Борусії Д Марко Ройс через ушкодження найближчим часом не зможе допомогти своїй команді на футбольному полі.

Травма Ройса виявилася значно серйознішою, тому 29-річний форвард не зіграє в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Тоттенхемом, повідомляє kicker.de.

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За інформацією джерела, не зможе Борусія розраховувати на свого капітана і в поєдинку 22 туру чемпіонату Німеччини проти Нюрнберга, який відбудеться в понеділок, 18 лютого.

Нагадаємо Ройс отримав пошкодження стегна у кубковій грі проти Вердера 5 лютого. Марко відзначився голом зі штрафного у тому матчі, однак був замінений вже по перерві.

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Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем – Борусія Д відбудеться 13 лютого. Стартовий свисток на Вемблі пролунає о 22:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Борусія Дортмунд: Середа 13 лютого 2019

Тоттенхем

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0 : 0
Борусія Дортмунд
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Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Тоттенхем - Борусія Дортмунд Марко Ройс Марко Ройс
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