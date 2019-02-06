Боруссия Д готовит новый контракт для Фавра

Дортмундская Боруссия полностью довольна работой действующего наставника "шмелей" Люсьена Фавра.

Перед началом текущего сезона Фарв подписал с Боруссией Д контракт сроком на 2 года, но руководство клуба уже готовит для 61-летнего специалиста новое соглашение, сообщает Bild.

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"Логично, что мы хотим поговорить с ним о продлении контракта. Он прекрасно справляется со своей работой. Мы хотим продолжать наше сотрудничество.

Команда движется в нужном направлении. Это заслуга именно Люсьена. Уверен, мы найдем время, чтобы обсудить с ним новый контракт", – заявил президент Боруссии Ханс-Йоахим Вацке.

Под руководством Фавра "шмели" вышли в плей-офф Лиги чемпионов и пока являются лидерами Бундеслиги.

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