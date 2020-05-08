Робертсон жалеет о толчке Месси в полуфинале Лиги чемпионов

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон вспомнил эпизод из полуфинала ЛЧ против Барсы (4:0).

"На Камп Ноу мне казалось, что я с ним справлюсь, но в итоге мы проиграли (0:3), а Лионель забил дважды.

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То, что он делает своими ногами, откровенно пугает. Иногда приходится предугадывать его действия, чтобы обороняться.

На Энфилде мы с Фабинью преследовали его и оба оказались на газоне. Да, я немного потрепал его за волосы. Это было без уважения к лучшему футболисту в истории. Я сожалею об этом", – цитирует Робертсона Goal.

Напомним, благодаря феерическому домашнему камбэку Ливерпулю удалось пробиться в финал ЛЧ и завоевать трофей.

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