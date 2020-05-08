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Робертсон шкодує за поштовх Мессі у півфіналі Ліги чемпіонів

8 травня 14:22 519 Читать на русском
Робертсон шкодує за поштовх Мессі у півфіналі Ліги чемпіонів
Ендрю Робертсон та Ліонель Мессі / Фото Reuters

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон пригадав епізод з півфіналу ЛЧ проти Барси (4:0).

7’ Дівок Оріджі
54’ Джорджініо Вейналдум
56’ Джорджініо Вейналдум
79’ Дівок Оріджі
 
7’ Дівок Оріджі
54’ Джорджініо Вейналдум
56’ Джорджініо Вейналдум
79’ Дівок Оріджі

"На Камп Ноу мені здавалося, що я з ним впораюся, але в підсумку ми програли (0:3), а Ліонель забив двічі.

Мессі 5 років тому забив знаменитий гол Баварії – головний невдаха розкішно відповів на тролінг

Те, що він робить своїми ногами, відверто лякає. Часом доводиться передбачати його дії, щоб оборонятися.

На Енфілді ми з Фабінью переслідували його і обидва опинилися на газоні. Так, я трохи потягав його за волосся. Це було без поваги до найкращого футболіста в історії. Я шкодую про це", – цитує Робертсона Goal.

Нагадаємо, завдяки феєричному домашньому камбеку Ліверпулю вдалось пробитись до фіналу ЛЧ та завоювати трофей.

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Теги
Ліга чемпіонів Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Барселона Ендрю Робертсон Ендрю Робертсон
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