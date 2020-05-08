Робертсон шкодує за поштовх Мессі у півфіналі Ліги чемпіонів

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон пригадав епізод з півфіналу ЛЧ проти Барси (4:0).

"На Камп Ноу мені здавалося, що я з ним впораюся, але в підсумку ми програли (0:3), а Ліонель забив двічі.

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Те, що він робить своїми ногами, відверто лякає. Часом доводиться передбачати його дії, щоб оборонятися.

На Енфілді ми з Фабінью переслідували його і обидва опинилися на газоні. Так, я трохи потягав його за волосся. Це було без поваги до найкращого футболіста в історії. Я шкодую про це", – цитує Робертсона Goal.

Нагадаємо, завдяки феєричному домашньому камбеку Ліверпулю вдалось пробитись до фіналу ЛЧ та завоювати трофей.

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