Результативная "вечеринка" без Малиновского в видеообзоре матча Митьюлланд – Аталанта – 0:4
09:50 - Читати українською
Аталанта разбила Митьюлланд в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
завершено
Дуван Сапата 26’
Луис Муриэль 42’
Алексей Миранчук 89’
26’ Дуван Сапата
42’ Луис Муриэль
89’ Алексей Миранчук
Команда Гасперини еще до перерыва получила комфортное преимущество в три мяча. Особенно отличалась пушка Алехандро Гомеса с 25 метров под перекладину.
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Во второй половине Аталанта позволила Митьюлланду провести несколько собственных атак, но датчане так и не нашли сил на гол престижа. Зато россиянин Алексей Миранчук впервые появился на поле в футболке бергамасков и сразу забил – 0:4.
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