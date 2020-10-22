Команда Гасперини еще до перерыва получила комфортное преимущество в три мяча. Особенно отличалась пушка Алехандро Гомеса с 25 метров под перекладину.

Лига чемпионов: Бавария уничтожила Атлетико, Манчестер Сити без Зинченко одолел Порту, датская феерия Аталанты

Во второй половине Аталанта позволила Митьюлланду провести несколько собственных атак, но датчане так и не нашли сил на гол престижа. Зато россиянин Алексей Миранчук впервые появился на поле в футболке бергамасков и сразу забил – 0:4.