Результативна "вечірка" без Маліновського у відеоогляді матчу Мітьюлланд – Аталанта – 0:4
09:50 - Читать на русском
Аталанта розбила Мітьюлланд у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
завершено
Дуван Сапата 26’
Луїс Мурієль 42’
Олексій Міранчук 89’
26’ Дуван Сапата
42’ Луїс Мурієль
89’ Олексій Міранчук
Команда Гасперіні ще до перерви здобула комфортну перевагу у три м'ячі. Особливо вирізнялася гармата Алехандро Гомеса з 25 метрів під поперечину.
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У другій половині Аталанта дозволила Мітьюлланду провести кілька власних атак, але данці так і не спромоглися на гол престижу. Натомість росіянин Олексій Міранчук вперше з'явився на полі у футболці бергамасків і відразу забив – 0:4.
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