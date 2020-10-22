Команда Гасперіні ще до перерви здобула комфортну перевагу у три м'ячі. Особливо вирізнялася гармата Алехандро Гомеса з 25 метрів під поперечину.

Ліга чемпіонів: Баварія знищила Атлетіко, Манчестер Сіті без Зінченка здолав Порту, данська феєрія Аталанти

У другій половині Аталанта дозволила Мітьюлланду провести кілька власних атак, але данці так і не спромоглися на гол престижу. Натомість росіянин Олексій Міранчук вперше з'явився на полі у футболці бергамасків і відразу забив – 0:4.