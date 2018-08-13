Ретро дня. Ровно 10 лет назад Динамо уничтожило Спартак в Москве на Лужниках

13 августа 2008 киевское Динамо под руководством Юрия Семина уничтожило принципиального соперника – московский Спартак.

Встреча состоялась в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Игра началась для киевлян не лучшим образом – уже на четвертой минуте Шовковский пропустил от Никиты Баженова.

Несогласованные действия Плетикосы с защитниками Спартака позволили Бангуре восстановить паритет на 28-й минуте. А перед перерывом Артем Милевский уже вывел Динамо вперед, удачно сыграв на добивании.

Второй тайм начался потрясающе для Спартака – Эль-Каддури отдал гениальную передачу на Бангура, который забил третий мяч. А напоследок гвинеец еще и ассистировал Милевскому – 1:4, и судьба путевки в групповой этап Лиги чемпионов была фактически решена.

Впрочем, это не помешало Динамо и в киевском матче победить команду Станислава Черчесова с таким же счетом.

25 самых запоминающихся матчей в истории футбола независимой Украины

Спартак Москва – Динамо Киев - 1:4

Голы: Баженов, 4 – Бангура, 28, Милевский, 45, Бангура, 47, Милевский, 85

Спартак: Плетикоса, Паршывлюк (Майдана, 60), Йиранек, Штранцль (Филипенко, 48), Фатхи, Ковач, Шишкин, Моцарт, Быстров, Баженов, Павлюченко (Дзюба, 74)

Динамо: Шовковский, Бетао, Мыхалик, Диакате, Несмачный, Эль-Каддури, Вукоевич, Алиев (Гиоане, 76), Нинкович, Милевский (Морозюк, 90), Бангура (Кравец, 88)