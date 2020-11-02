Ребров: В Ференцвароше мы ввели штрафы за отсутствие масок
Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал, как команда пытается избежать заражения COVID-19 перед важными матчами ЛЧ и чемпионата Венгрии.
"Я горд тем, как футболисты воспринимают эту ситуацию. Мы без масок выходим лишь на тренировки. Все теории происходят в масках, в раздевалке все находятся в масках. Если один игрок заразился и находился в раздевалке без маски, то большая вероятность, что он заразил другого игрока.
"Играть против бывшего клуба было непросто": Ребров – о ничьей с Динамо в ЛЧ и предстоящем матче в Киеве
Мы ввели штрафы в раздевалке. Если кто-то в раздевалку или на теорию приходит без маски платит штраф сто евро. Я предупредил об этом игроков, так как у нас был опыт у одного из игроков, который сейчас находится вне команды. Сейчас футболисты это поняли и серьезно к этому относятся", – цитирует слова Сергея Реброва сайт ТК Футбол.
Заметим, уже в среду, 4 ноября, Ференцварош встретится с Ювентусом в рамках 3-го тура Лиги чемпионов, начало матча в 22:00.
"Якби матч тривав трохи довше...": угорські ЗМІ про Ференцварош – Динамо з казковим воскресінням і вирваними мільйонами