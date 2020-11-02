"Я радий, що футболісти правильно сприймають цю ситуацію. Ми без масок виходимо лише на тренування. Всі теорії відбуваються в масках, у роздягальні всі в масках. Якщо один гравець заразився і перебував у роздягальні без маски, то є велика ймовірність, що він інфікував іншого гравця.

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Ми ввели штрафи в роздягальні. Якщо хтось у роздягальню або на теорію приходить без маски платить штраф 100 євро. Я попередив про це гравців, так як у нас неприємний досвід з одним гравцем, який зараз перебуває поза командою. Футболісти це зрозуміли і серйозно до цього ставляться", – цитує слова Сергія Реброва сайт ТК Футбол.

Зауважимо, вже у середу, 4 листопада, Ференцварош зустрінеться з Ювентусом у рамках 3-го туру Ліги чемпіонів, початок матчу о 22:00.

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