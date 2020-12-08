"Я не играю против Луческу. Я уважаю этого тренера, он очень многого достиг. Я вижу, как он работает в Динамо. Думаю, что все отмечают его работу. Я вижу, как изменилась эта команда.

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Но я не играю против Луческу, и Луческу не играет против меня. Встречаются две исторические команды, сегодня будет очень интересная игра", – сказал Ребров в эфире ТК Футбол.

Напомним, уже сегодня Динамо будет принимать Ференцварош в рамках 6-го тура группового этапа ЛЧ, начало в 22:00. Сейчас подопечные Мирчи Луческу расположились на третьей строчке в группе, имея в активе лишь один зачетный балл. Коллектив Сергея Реброва с такими же показателями идет последним. Отчетная встреча станет решающей в борьбе за путевку в плей-офф Лиги Европы.

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