"Я не граю проти Луческу. Я поважаю цього тренера, він дуже багато чого досяг. Я бачу, як він працює в Динамо. Думаю, що всі відзначають його роботу. Я бачу, як змінилася ця команда.

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Але я не граю проти Луческу і Луческу не грає проти мене. Зустрічаються дві історичні команди, сьогодні буде дуже цікава гра", – сказав Ребров в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, вже сьогодні Динамо прийматиме Ференцварош в рамках 6-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00. Наразі підопічні Мірчі Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал. Колектив Сергія Реброва з таким же здобутком йде останнім. Звітна зустріч стане вирішальною у боротьбі за путівку у плей-офф Ліги Європи.

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