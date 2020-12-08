Ребров: Я бачу, як змінилося Динамо при Луческу
Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров висловився про наставника Динамо Мірчу Луческу напередодні очного матчу в ЛЧ.
"Я не граю проти Луческу. Я поважаю цього тренера, він дуже багато чого досяг. Я бачу, як він працює в Динамо. Думаю, що всі відзначають його роботу. Я бачу, як змінилася ця команда.
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Але я не граю проти Луческу і Луческу не грає проти мене. Зустрічаються дві історичні команди, сьогодні буде дуже цікава гра", – сказав Ребров в ефірі ТК Футбол.
Нагадаємо, вже сьогодні Динамо прийматиме Ференцварош в рамках 6-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00. Наразі підопічні Мірчі Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал. Колектив Сергія Реброва з таким же здобутком йде останнім. Звітна зустріч стане вирішальною у боротьбі за путівку у плей-офф Ліги Європи.
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