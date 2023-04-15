Реал уже не имеет турнирной мотивации в Ла Лиге, но потребность побеждать в чемпионате никуда не исчезла. Во-первых, необходимо было реабилитироваться за фиаско с Вильяреалом. Во-вторых, лидеры "сливочных" заинтересованы в улучшении своих рекордов.

Стадион "Нуэво Мирандилья" в Кадисе казался идеальным полигоном для настрела высоких цифр. Впрочем, с андалусийской "желтой субмариной" не все так просто – этот коллектив всегда дает бой грандам, а неделю назад "подводники" разбили Бетис на его же поле.

Необходимость уважения к такому сопернику была подтверждена уже на 12-й минуте, когда Эспино ворвался на левый край штрафной и пробил в дальнюю штангу!

Впрочем, это был последний реально голевой момент Кадиса во встрече, что и не удивляет. Можно еще вспомнить дальний удар Алькараса, после которого Куртуа отбил мяч перед собой, и перспективный прострел в конце встречи. Куртуа выручил и здесь.

Другой характерной особенностью "желтой субмарины" является живучесть под давлением. Частично ее объясняет мастерская игра Ледесмы в воротах, однако в основном все сводится к аномалиям – гранды либо перестают нормально играть, либо теряют десятки моментов. Реал на "Нуэво Мирандильи" выбрал второй вариант.

Перечислять все голевые возможности мадридцев не имеет смысла, ведь тогда придется описывать каждые 3-4 минуты матча. Преимущество "сливочных" продемонстрируют цифры.

В первом тайме подопечные Карло Анчелотти нанесли 16 ударов, из которых 11 прошли из пределов штрафной. 6 попали в створ, а Бензема еще и в штангупопал. А открыть счет не удалось.

За 25 минут второго тайма Реал добавил в свой актив еще 8 выстрелов – 5 были проведены из пределов штрафной, а еще 2 вообще из вратарской. Пять раз "бланкос" попали в створ, а Бензема снова пробил в каркас. И это еще в статистику не пошли опасные атаки без логического завершения.

Впрочем, количество таки перешло в качество. 25-й удар, как 25-й кадр, остался незамеченным для глаз Ледесмы. Реал открыл счет на 72-й минуте благодаря шикарному лонгшоту от Начо, а на 76-й Асенсио ворвался в штрафную и удвоил преимущество "бланкос". 0:2!

Кадис чудом не потерпел разгром. Итоговая статистика насчитала аж 35 выстрелов по воротам Кадиса (11 в створ), которые потянули аж на 3,2 xG. Мадридцы создали 7 явных голевых моментов и выдали 92-процентную точность передач.

Финальный свисток зафиксировал победу Реала, что изрядно радует Карло Анчелотти перед выездом в Лондон на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

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