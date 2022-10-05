Реал Мадрид U-19 разбил сверстников из Шахтера в рамках 3-го тура Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Мадридцы имели тотальную доминацию и должны были громить "горняков" еще до перерыва. Браво и Гарсия оформили для Реала комфортное преимущество за 3 минуты, а затем хозяева расслабились – не реализовали пенальти и поразили свои ворота. На этом счастье Шахтера завершилось. Фортуни на 45-й минуте сделал счет 3:1, а после отдыха избиение гостей продолжилось.

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Реал отгрузил сопернику еще 3 гола, остановившись на теннисных 6:1. Последний мяч получился издевательским по 2 причинам. Перес пижонской пяткой замкнул прострел Винисиуса Тобиаса, которого в Европу привез именно Шахтер.