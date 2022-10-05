Реал Мадрид U-19 розбив однолітків з Шахтаря в рамках 3-го туру Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Мадридці мали тотальну домінацію і повинні були громити "гірників" ще до перерви. Браво та Гарсія оформили для Реала комфортну перевагу за 3 хвилини, а потім господарі розслабилися – не реалізували пенальті та вразили власні ворота. На цьому щастя Шахтаря завершилось. Фортуні на 45-й хвилині зробив рахунок 3:1, а після відпочинку побиття гостей продовжилось.

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Реал відвантажив супернику ще 3 голи, зупинившись на тенісних 6:1. Останній м'яч вийшов знущальним через 2 причини. Перес піжонською п'ятою замкнув простріл Вінісіуса Тобіаса, якого у Європу привіз саме Шахтар.