Шахтер сыграет против Реала во третьем туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Реал – Шахтер состоится в среду, 5 октября, в 22:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Это уже пятая встреча команд за последние два года. В предыдущих очных поединках Мадрид и Донецк одержали по две победы.

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Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 21:45. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2022/23. Также показ игры доступен на Volia TV.

Трансляция матча будет обрамлена аналитической студией. Журналисты и эксперты подготовят зрителей к игре – старт программы в 21:00. После финального свистка специалисты разберут матч в той же студии – старт программы в 23:55.

Шахтер начал Лигу чемпионов с сенсационного разгрома Лейпцига, после чего расписал ничью с Селтиком и разместился на втором месте в группе. Реал выиграл оба своих матча, хотя каждый раз имел проблемы в первых таймах.

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