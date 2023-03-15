Реал Мадрид – Ливерпуль: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
21:22 - Читати українською
Мадридский Реал принимает Ливерпуль в решающей битве за четвертьфинал ЛЧ. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24"
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между мадридским Реалом и Ливерпулем проходит на стадионе Саньяго Бернабеу, стартовав в 22:00. Первая встреча между командами завершилась разгромной победой "сливочных" – 5:2. Трансляцию поединка проводит MEGOGO.
Реал Мадрид – Ливерпуль: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы
Реал Мадрид:
Ливерпуль:
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