Мадридский Реал принимает Ливерпуль в решающей битве за четвертьфинал ЛЧ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Перед первым матчем против Ливерпуля мадридцы отставали от Барсы на восемь очков и провели серию неоднозначных матчей. Некоторые болельщики справедливо могли подумать, что Реал уже не тот – тем более, что в группе ЛЧ "сливочные" тоже не впечатляли.

То, что произошло потом на Энфилде, вы все видели. 9 ударов, 5 голов. Никогда в истории турнира не было такой статистической пропорции. Что же англичанам делать теперь, когда за плечами счет 2:5?

На самом деле списывать мерсисайдцев до стартового свистка не стоит. Однажды они уже вылезали из "минус три" – да, речь о матче с Барселоной на Энфилде. Тогда "красные" сыграли максимально агрессивно и рискованно. Команда интенсивно давила без мяча, а при позиционном наступлении оставляла позади разве что центрбеков. Каталонцы создали несколько классных моментов на контратаках, однако риск Ливерпуля себя оправдал.

В текущем сезоне Юрген Клопп вынужден был экспериментировать со схемами и моделями игры, но в первой встрече с Реалом немец вернулся к своей классике. Тройка форвардов агрессивно прессинговала, в атаке снова зажигал треугольник Салах-Трент-Хендо, туда же приходил Фабинью. За первые 30 минут на Энфилде "красные" порвали "бланкос", забив дважды и чудом не устроив разгром.

С тех пор Ливерпуль стал сильнее. В четырех последних турах АПЛ мерсисайдцы стали лидерами по показателю ожидаемых голов, а по интенсивности прессинга они превзошли даже Ман Сити (только у Борнмута выше цифры). Если взять во внимание только топов, то по пропущенным голам "красные" уступают лишь Тоттенхэму и Сити.

Да, при этом команда проиграла Борнмуту и расписала нули с Вулверхэмптоном – однако по ожидаемым очкам в этот период подопечные Юргена Клоппа лидируют в АПЛ. В конце концов, Ливерпуль разгромил Манчестер Юнайтед со счетом 7:0. Ну разве такой коллектив не сможет отыграть три мяча на Бернабеу?

Учитывая последние результаты, шансы действительно есть. Реал потерпел поражение в Эль-Класико (0:1), хотя тотально доминировал над Барселоной. В довольно равном дерби против Атлетико мадридцы расписали ничью (1:1), после чего случились 0:0 с Бетисом – и не сказать, что "сливочные" точно заслужили победу. Лишь на выходных удалось уверенно разбить Эспаньол, который борется за выживание.

Но неужели все так плохо? Вот здесь для Ливерпуля начинаются неприятные новости. Нынешний Реал откровенно бережет силы под ЛЧ – показательным стало отсутствие Бензема в последнем матче, ведь у него возникли небольшие проблемы со здоровьем. Никто не стал им рисковать.

Кроме того, в столь важных матчах Карло Анчелотти смело экспериментировал со схемами и моделями игры. Против Барсы, например, "сливочные" попробовали интенсивный прессинг – и он работал! В мадридском же дерби Реал отточил новую модель билд-апа, в которой Кроос и Себальйос опускались к центрбекам и руководили кучей трансформаций. Это давало бешеную гибкость в первой фазе позиционной атаки.

Если же возвращаться к противостоянию с Ливерпулем, то стоит вспомнить, как Карло Анчелотти перевернул первую встречу. В последние 15 минут энтренадор попросил Винисиуса опускаться ниже и помогать при обороне, а на старте второго тайма итальянец поменял местами центрхавов – Вальверде сместился левее и стал покрывать большое пространство, позволив Винисиусу оставаться в высокой позиции. Модрич же оказался в комфортных условиях справа.

Данные перестановки (вместе с появлением Начо) убили бешеный прессинг Ливерпуля и оставили мерсисайдцев без преимущества в опорной зоне. Правый фланг атаки также начал задыхаться. Все это провоцировало кучу потерь, а они позволили Реалу порвать англичан на контригре.

Как с этой проблемой будет бороться Юрген Клопп? В домашнем поединке он не дал совету адаптациям Реала. Немец попытался освежить прессинг, заменив двух форвардов, но это не принесло никаких дивидендов. Не факт, что у Ливерпуля есть чем ответить на подобную тактику – команда пыталась что-то придумать по ходу сезона, однако это загнало ее на 10-ю позицию в АПЛ.

Именно поэтому никто не верит в камбэк Ливерпуля, но посмотрим. Не верится, что "красные" сдадутся Реалу без боя – а значит сегодня нас ожидает чрезвычайно интересная битва.

Кадровая ситуация

Единственным травмированным из основы Реала остается Алаба, который травмировался в первом поединке против Ливерпуля (5:2). Австриец в заявку не попал. Зато Бензема и Менди провели вторую подряд тренировку в общей группе – если не возникнет форс-мажоров, оба будут доступны для Анчелотти на матч против Ливерпуля.

В лазарете мерсисайдцев остаются Алькантара и Диас, которые залечивают травмы. К их отсутствию уже привыкли, а вот потеря Хендерсона является катастрофической – капитан чрезвычайно важен для прессинга и комбинаций на правом фланге. Сегодня он не сыграет из-за болезни.

Под вопросом остается участие Кейта и Гомеса. Кроме того, последнюю тренировку из-за проблем с приводящей мышцей пропустил Байчетич. Словом, "красным" не позавидуешь.

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – Ливерпуль

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо – Модрич, Чуамени, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабинью, Милнер – Салах, Гакпо, Дарвин Нуньес

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

В камбэк Ливерпуля после потери Хендерсона поверить трудно. Джордан имеет прекрасную сыгранность с Александером-Арнольдом и Салахом, а также здорово прессингует. Юрген Клопп заявил, что сегодняшний поединок требует максимальной концентрации и интенсивности от центральных полузащитников – а там из безоговорочных лидеров остался только Фабинью.

Мерсисайдцы будут пытаться давить как можно агрессивнее. Возможно, они даже забьют гол, однако вряд ли останутся без пропущенных мячей. Первый матч показал отсутствие рычагов для сдерживания контратак Реала, да и по ходу сезона "красные" ничего интересного в данном плане не продемонстрировали. А контратаки точно будут – Ливерпулю надо отыгрываться, а значит рисковать, открывая пространство за спинами.

Идеальный сценарий для "королевского клуба". Конечно, чудеса случаются, однако если уж ставить на конкретный результат – то только на проход Реала. Это объективно и логично.