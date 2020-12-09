Реал Мадрид в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает гладбахскую Боруссию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24"

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Реал Мадрид – Боруссия Мёнхенгладбах начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 3", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Матч имеет ключевое значение в вопросе финального распределения позиций в группе В. Сейчас Боруссия лидирует с восемью очками в активе, у Шахтера и Реала по семь зачётных баллов (при превосходстве "горняков" над "сливочными" в личных встречах), а у Интера на два пункта меньше. Таким образом, даже ничья точно выведет Гладбах в плей-офф, а судьба трёх остальных команд будет зависеть ещё и от результата параллельной встречи в Милане.

Стартовые составы

Реал Мадрид:

Боруссия М:

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