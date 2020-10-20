"Что я чувствую? Это турнир, в котором хочет выступать каждый юноша, который хочет и мечтает играть в футбол. Поэтому только положительные эмоции, очень серьезно готовимся к матчу.

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Сравнение с Куртуа от Тайсона? Он это сделал больше в шуточной форме. Меня это никак не обижает. Если кому-то нравится – пусть называют. У меня с этим все в порядке. Не могу сказать, что у меня есть отдельный кумир, просто нравится игра некоторых голкиперов в Европе.

Хочу сыграть с Реалом, потому что это очень сильная команда, которая не раз выигрывала Лигу чемпионов. В детстве я болел за Реал, поэтому хотелось сыграть именно с ними. Конечно, хотелось бы сыграть на Сантьяго Бернабеу, с болельщиками. Хочется, чтобы ситуация нормализовалась, но через этот вирус надо принимать эту ситуацию. Имеем то, что имеем", – сказал Анатолий Трубин на предматчевой пресс-конференции.

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