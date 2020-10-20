"Що я відчуваю? Це турнір, в якому хоче виступати кожен юнак, який хоче і мріє грати у футбол. Тому тільки позитивні емоції, дуже серйозно готуємося до матчу.

Реал – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Порівняння з Куртуа від Тайсона? Він це зробив більше в жартівливій формі. Мене це ніяк не ображає. Якщо комусь подобається – нехай називають. У мене з цим все гаразд. Не можу сказати, що у мене є окремий кумир, просто подобається гра деяких голкіперів в Європі.

Хочу зіграти з Реалом, тому що це дуже сильна команда, яка не раз вигравала Лігу чемпіонів. У дитинстві я вболівав за Реал, тому хотілося зіграти саме з ними. Звичайно, хотілося б зіграти на Сантьяго Бернабеу, з уболівальниками. Хочеться, щоб ситуація нормалізувалася, але через цей вірус треба приймати цю ситуацію. Маємо те, що маємо", – сказав Анатолій Трубін на передматчевій прес-конференції.

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