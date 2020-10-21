Защитник Шахтера Виктор Корниенко поделился эмоциями после своего триумфального дебюта в Лиге чемпионов против Реала (3:2).

"Это только начало этого розыгрыша Лиги чемпионов, конечно, было определенное волнение. Но мы вышли в первом тайме, показали свою игру, забили три замечательных гола.

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Моя желтая карточка на старте поединка? Я очень настраивался на эту, поэтому немного волновался.

Недооценка со стороны игроков Реала? Да, мне кажется, они вышли с определенной недооценкой нашей команды, но мы показали свою игру, свой футбол. Поздравляю Шахтер с победой ", – сказал Корниенко в эфире ТК Футбол.

Напомним, в нынешнем розыгрыше ЛЧ "горняки" соревнуются с Реалом, Интером и Боруссией М.

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