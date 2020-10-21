Оборонець Шахтаря Віктор Корнієнко поділився емоціями після свого тріумфального дебюту у Лізі чемпіонів проти Реала (3:2).

"Це лише початок цього розіграшу Ліги чемпіонів, звичайно, було певне хвилювання. Але ми вийшли у першому таймі, показали свою гру, забили три чудових голи.

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Моя жовта картка на старті поєдинку? Я дуже налаштовувався на цю, тому трохи хвилювався.

Недооцінка з боку гравців Реала? Так, мені здається, вони вийшли з певною недооцінкою нашої команди, але ми показалди свою гру, свій футбол. Вітаю Шахтар з перемогою", – сказав Корнієнко в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, у нинішньому розіграші ЛЧ "гірники" змагаються з Реалом, Інтером та Борусією М.

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