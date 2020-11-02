Тренерский штаб Реала определился, кто будет защищать честь клуба в матче против Интера.

Наставник Реала Зинедин Зидан составил список игроков на поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

Реал – Интер: Зидан отметил важность матча Лиги чемпионов для мадридцев

Голкипер сборной Андрей Лунин традиционно попал в заявку, в свою очередь вне списка остались травмированные Начо, Карвахаль, Одриосола, Милитао (у которого обнаружили коронавирус), а также Эдегор. Норвежца решили поберечь к следующим матчам, сообщает AS.

Встреча Реала и Интера состоится 3 ноября, начало в 22:00.

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