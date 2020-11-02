Реал – Інтер: Зідан оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів – Лунін в обоймі, 5 гравців пропустять поєдинок
18:17 - Читать на русском
Тренерський штаб Реала визначився, хто захищатиме честь клубу у матчі проти Інтера.
Наставник Реала Зінедін Зідан склав список гравців на поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.
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Голкіпер збірної Андрій Лунін традиційно потрапив у заявку, натомісь поза списком залишились травмовані Начо, Карвахаль, Одріосола, Мілітао (у якого виявили коронавірус), а також Едегор. Норвежця вирішили поберегти до наступних матчів, повідомляє AS.
Зустріч Реала та Інтера відбудеться 3 листопада, початок о 22:00.
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