Лейпциг дома обыграл Селтик, набрав первые очки в этой Лиге чемпионов. В первом тайме дважды отличился Нкунку – первый гол отменили из-за офсайда, а вот второй засчитали.

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Селтик сравнял счет в начале второго тайма, но потом пропустил еще два. Дубль оформил Андре Силва. Особенно красивым получился третий гол с шикарными передачами Нкунку и Симакана.

Благодаря этой победе, Лейпциг поднялся на третье место в группе. Шахтер еще впереди, имея на одно очко больше, а вот Селтик опустился на дно таблицы.