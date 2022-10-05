Лейпциг вдома переграв Селтік, набравши перші очки в цій Лізі чемпіонів. У першому таймі двічі відзначився Нкунку – перший гол скасували через офсайд, а от другий зарахували.

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Селтік зрівняв рахунок на початку другого тайму, однак потім пропустив ще два. Дубль оформив Андре Сілва. Особливо красивим вийшов третій гол з шикарними передачами Нкунку та Сімакана.

Завдяки цій перемозі Лейпциг піднявся на третє місце в групі. Шахтар ще попереду, маючи на одне очко більше, а от Селтік опустився на дно таблиці.