РБ Лейпциг – Селтік – 3:1 – відео голів і огляд матчу суперників Шахтаря
Німці обіграли шотландців у третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів і огляд матчу.
Лейпциг вдома переграв Селтік, набравши перші очки в цій Лізі чемпіонів. У першому таймі двічі відзначився Нкунку – перший гол скасували через офсайд, а от другий зарахували.
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Селтік зрівняв рахунок на початку другого тайму, однак потім пропустив ще два. Дубль оформив Андре Сілва. Особливо красивим вийшов третій гол з шикарними передачами Нкунку та Сімакана.
Завдяки цій перемозі Лейпциг піднявся на третє місце в групі. Шахтар ще попереду, маючи на одне очко більше, а от Селтік опустився на дно таблиці.