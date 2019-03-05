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Раньери может возглавить Рому, если "волки" не выйдут в 1/4 финала Лиги чемпионов

15:08 7 Читати українською
Раньери может возглавить Рому, если "волки" не выйдут в 1/4 финала Лиги чемпионов
Клаудио Раньери / Фото giallorossi

Главный тренер Ромы Эйсебио Ди Франческо находится в трудном положении.

 

Эйсебио Ди Франческо может в ближайшее время покинуть пост главного тренера Ромы, сообщает Calciomercato.

Раньери прокомментировал увольнение из Фулхэма

После разгромного поражения в Серии А от Лацио (0:3) руководство "волков" озаботилось состоянием дел в клубе. Если подопечные Ди Франческо не смогут пройти Порту в Лиге чемпионов (результат первого матча 2:1), то действующий наставник покинет свой пост.

На его место претендует Клаудио Раньери, который недавно был уволен с Фулхэма. 67-летний итальянец, если и возглавит столичную команду, то только временно. Ведь летом римский клуб попытается пригласить наставника Челси Маурицио Сарри.

После 26-ти туров Серии А Рома занимает на 6-й строчке турнирной таблицы.

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Теги
Порту - Рома Рома Рома Италия Лига чемпионов Маурицио Сарри Маурицио Сарри Клаудио Раньери Клаудио Раньери Эусебио Ди Франческо Эусебио Ди Франческо
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