Раньєрі може очолити Рому, якщо "вовки" не вийдуть в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Головний тренер Роми Ейсебіо Ді Франческо перебуває у скрутному становищі.

Ейсебіо Ді Франческо може найближчим часом покинути посаду головного тренера Роми, повідомляє Calciomercato.

Раньєрі прокоментував звільнення з Фулхема

Після розгромної поразки в Серії А від Лаціо (0:3) керівництво "вовків" занепокоїлось станом справ у клубі. Якщо підопічні Ді Франческо не зможуть пройти Порту в Лізі чемпіонів (результат першого матчу 2:1), то чинний наставник покине свою посаду.

На його місце претендує Клаудіо Раньєрі, який нещодавно був звільнений з Фулхема. 67-річний італієць, якщо і очолить столичну команду, то лише тимчасово. Адже влітку римський клуб спробує запросити наставника Челсі Мауріціо Саррі.

Після 26-ти турів Серії А Рома посідає на 6-й сходинці турнірної таблиці.

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