"Рамос – победитель чемпионата мира, футболист высокого уровня. Сложно принять то, что он играет не так много, как нам хотелось бы, но он работает и прогрессирует. Нам нужно сохранять спокойствие, ведь Серхио спокоен, а это значит, что он скоро вернется в состав.

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Он полноценно тренировался три раза на этой неделе. Он отлично выдерживает нагрузку, это важный шаг к возвращению на поле", – цитирует Почеттино Goal.

Напомним, что Серхио летом перебрался в столицу Франции на правах свободного агента после многолетней карьеры в Реале. Из-за травм Рамос пока не имел возможности дебютировать за ПСЖ.

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