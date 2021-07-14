"В Мадриде я провел замечательное время. Сохраню это в памяти. Грустно покидать дом, который дал тебе так много. Я решил перейти в ПСЖ – команду с реальным проектом. Мне нравятся новые вызовы, хочу побеждать.

Рамос отказал Арсеналу и Манчестер Сити ради ПСЖ – простые мотивы

Надеюсь, я смогу выступать здесь, как в Реале. Я сохраню эти уникальные воспоминания, их не сравнить ни с чем. Теперь я перешел в идеальную команду. Здесь я и хотел быть.

Я никогда не буду праздновать гол в ворота Реала. Это моя семья, этот клуб – в моем сердце. Они заслуживают уважения. Я не буду праздновать ни гол Реалу, ни победы над ним", – цитирует Рамоса AS.

Напомним, Серхио все же согласился остаться в Мадриде, но руководство Реала ответило, что игрок очень долго принимал решение, потому сотрудничества не будет. 35-летний испанец подписал контракт с ПСЖ до лета 2023-го.

Серхіо Рамос покинув Реал: 16 миттєвостей легендарного капітана в Мадриді – брудні фоли, пристрасні голи, титул короля