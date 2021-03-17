"Мы прекрасно играли в обороне. Знали, в какой момент следует сделать шаг назад, а когда необходимо выйти вперед, чтобы включить прессинг. Пару раз пришлось делать сейвы после ударов Сапаты. Был еще гол Муриэля.

Реал – Аталанта – 3:1 – видео голов и обзор матча

На самом деле я думал, что Малиновский будет бить в мой угол. И позже он сказал мне, что таким и был замысел. Но Муриэль увидел мое расположение и нанес блестящий удар. Очень рад продемонстрированной игре и выхода в следующую стадию. В Италии Аталанта много забивает, но наши ворота она поразила лишь однажды. И то, только со стандарта", – приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Реал переиграл Аталанту (3:1) и вышел в следующий раунд. Единственный гол итальянцы забили после штрафного в исполнении Муриэля.

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