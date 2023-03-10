ПСЖ второй год подряд вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала. В этом сезоне обидчиком столичного французского клуба стала Бавария, одержавшая две победы (1:0, 2:0). Но даже это не пошатнуло позиции Гальтье, утверждает Le Parisien.

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Кристоф остается и дальше возглавлять коллектив. Парижане могут уволить 56-летнего специалиста при условии, если команда не выиграет Лигу 1 сезона 2022/23. Под "сокращение" попадет и футбольный советник Луиш Кампуш.

Пока Гальтье не должен иметь причин для волнения, ведь ПСЖ лидирует чемпионату, опережая на 8 очков Марсель Руслана Малиновского, идущий вторым. Кроме ЛЧ, парижане вылетели еще из Кубка Франции, поэтому они могут полностью сосредоточиться на Лиге 1.

Напомним, французский специалист возглавил команду Месси, Неймара и Мбаппе летом 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.

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