ПСЖ повел в счете на 7 минуте встречи – после прострела Мбаппе Неймар отбросил на Гуйе, который без шансов для вратаря пробил в девятку. Манчестер Сити имел сумасшедшую возможность в середине тайма – Стерлинг после навеса попал в перекладину, а Бернарду пробил туда же после добивания.

ПСЖ одержал победу над Манчестер Сити и возглавил группу А – Месси забил дебютный гол за парижан

А во втором тайме состоялось знаменательное событие – Месси после скидки Мбаппе точно пробил в девятку и поставил точку во встрече.