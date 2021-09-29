Первый гол Месси в Париже в видеообзоре матча ПСЖ – Манчестер Сити – 2:0
01:21 - Читати українською
ПСЖ обыграл Манчестер Сити во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ – Манчестер Сити.
завершено
ПСЖ повел в счете на 7 минуте встречи – после прострела Мбаппе Неймар отбросил на Гуйе, который без шансов для вратаря пробил в девятку. Манчестер Сити имел сумасшедшую возможность в середине тайма – Стерлинг после навеса попал в перекладину, а Бернарду пробил туда же после добивания.
ПСЖ одержал победу над Манчестер Сити и возглавил группу А – Месси забил дебютный гол за парижан
А во втором тайме состоялось знаменательное событие – Месси после скидки Мбаппе точно пробил в девятку и поставил точку во встрече.
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