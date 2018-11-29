ПСЖ закономерно обыграл Ливерпуль – финалисты Лиги чемпионов опустились на 3-е место

ПСЖ переиграл Ливерпуль (2:1) в 5-м туре ЛЧ 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2018/19. Группа C, 5-й тур

ПСЖ – Ливерпуль – 2:1

Голы: Бернат, 13, Неймар, 37 – Мілнер, 45+1

Матч, как и онлайн-трансляция ПСЖ – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по киевскому времени. Лидер группы C приехал в гости к команде, которая рисковала сенсационно не попасть в плей-офф. ПСЖ набрал 5 очков, у Ливерпуля и Наполи было по 6. Поэтому Неймар, Мбаппе и компания были обязаны побеждать. В прямом эфире игру показал канал "Футбол 1".

ПСЖ – Ливерпуль – видео голов

Ди Мария создал первый острый момент и дальний прицельный удар – Алиссон идеально потянул. Следующую свою опасную атаку ПСЖ воплотил в гол. Защитник гостей ван Дейк подарил мяч Бернату, и экс-защитник Баварии пробил из-под двух соперников так, что Алиссон застыл на месте. Ливерпуль не мог ничего предложить хозяевам, и те забили второй. На 37-й Мбаппе раскрутил молниеносную атаку левым флангом, которую завершал Кавани. Алиссон парировал перед собой, а Неймар добил в пустые.

ПСЖ – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В конце тайма команда Клоппа провела едва ли не первую более-менее качественную атаку. Ди Мария сбил Мане на границе штрафной и подарил "красным" пенальти в раздевалку. Милнер безжалостно переиграл Буффона. В первые 45 минут ПСЖ превосходит Ливерпуль по ударам в створ ворот 6:1. Ничего не клеится с игры у гостей, но гол есть.

На 47-й минуте Маркиньос замкнул подачу со штрафного, но бразилец опередил события - забрался в офсайд. Гол справедливо отменили. Фирмино позволили пробить с нескольких метров, однако бразилец не попал головой. Тот же Маркиньос выиграл верховую борьбу, но попал прямо в Алиссон. Свой первый неплохой удар по воротам Буффона гости после перерыва нанесли аж на 73-й. Затем Неймар попытался на двух финтах создать пенальти, но польский рефери Марчиняк не купился.

Старридж не остановил Верратти, даже потянув Марко за футболку. Мбаппе подхватил круглого, минимально обошел на скорости Робертсона, но с острого угла попасть в ворота не сумел. Арбитр добавил 5 минут, было нервно, но у гостей и в дальнейшем ничего не получалось в атаке. Зато Неймар испытал реакцию Алиссона после штрафного.

Провальная игра финалистов прошлого сезона Лиги чемпионов (1 удар в створ ворот, да и тот с пенальти) закономерно привела к поражению и существенному ухудшению позиций. ПСЖ набирает 8 очков и поднимается на 2-ю строчку. Ливерпуль опускается на 3-е место. В заключительном матче команду Клоппа спасет только домашняя победа с разницей в 2 гола над лидером группы Наполи.