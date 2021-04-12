Матч, как и онлайн-трансляция ПСЖ – Бавария на "Футбол 24" стартует 13 апреля в 22:00. Встречу в прямом эфире на территории Украины традиционно покажут несколько трансляторов. Смотреть матч ПСЖ – Бавария онлайн можно на телеканале "Футбол 1" начиная с 21:50. Там же в 21:10 стартует студия "Ночь Лиги чемпионов", которая подведет итоги второго игрового дня в 23:55. Кроме этого, прямая трансляция встречи 1/4 финала ЛЧ состоится на платформах MEGOGO и oll.tv (при наличии соответствующей подписки).

ПСЖ – Бавария, прогноз букмекеров на матч ЛЧ

Действующим победителям ЛЧ – мюнхенцам – нужно отыгрываться после домашних 2:3. Команда Флика создала множество голевых моментов в первом поединке, но высокое индивидуальное мастерство Неймара с Мбаппе свелао на нет тотальное игровое преимущество чемпионов Германии. Более того, Бавария потеряла еще двух основных футболистов – Зюле и Горецку, которые составили компанию в лазарете польскому снайперу Роберту Левандовски. Судьба инфицированного ковидом Гнабри зависит от повторных тестов.

Любимые чипсы Lay's в сочетании с любимым Pepsi – отличное дополнение к матчам Лиги Чемпионов. Заказывай бокс для болельщиков, ведь футбол вкуснее с Pepsi и Lay's!

Впрочем, несмотря на ужасную кадровую ситуацию букмекерская контора William Hill не списывает "ротэн" со счетов. Коэффициент на выездную победу Баварии составляет 2.20, тогда как на Париж ставят 3.00. Ценник ничьей – 3.80. Проход мюнхенцев дальше по итогам двух матчей оценивается в 3.25, аналогичный успех ПСЖ – 1.33. Интересно, что немцы имели бы больше шансов в овертайме – 34.00 против 41.00. В серии пенальти фаворита не будет, триумф обоих за похожего сценария – 67.00.

Bwin оперирует похожими цифрами. Локальный успех гостей оценивается в 2.15, на хозяев ставят – 2.95. Ничья после 90 минут – 4.00. Зато общая победа ПСЖ с путевкой в ​​четвертьфинал – 1.35. Баварии понадобится маленькое чудо – 3.00.

Интересно, что ни разу в противостоянии между этими командами ни была зафиксирована ничья. За победами преимущество на стороне парижан – 6 против 4 Однако именно Бавария обыграла катарский проект в финале Лиги чемпионов 2019/20.

ПСЖ перестріляв Баварію: феєричний фарт Парижа, геніальний матч Кімміха, тріумф Наваса, зіркова вистава Мбаппе і Неймара