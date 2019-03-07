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ПСЖ – Манчестер Юнайтед: как Фред защитил Рашфорда от разъяренных парижан

14:22 243 Читати українською
ПСЖ – Манчестер Юнайтед: как Фред защитил Рашфорда от разъяренных парижан
Фред / фото из соцсетей

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Фред запомнился не только удачной игрой против Пари Сен-Жермен в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1), но и неординарным поступком под занавес поединка.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

Бразильский хавбек защитил форварда МЮ Маркуса Рашфорда от провокаций парижан.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:3 – видео голов и обзор матча

В частности, на 90+4-й минуте матча, когда нападающий собирался исполнять одиннадцатиметровый, Фред не позволил подойти к отметке Хуану Бернату. Испанец, очевидно, собирался что-то сказать Рашфорду, чтобы вывести 21-летнего форварда из психологического равновесия перед ударом. Из-за этого произошла небольшая потасовка.

В конце концов, Рашфорд уверенно переиграл Буффона и вывел Манчестер Юнайтед в 1/4 финала. К слову, Фред стал одним из лучших игроков поединка в составе "красных дьяволов".

Теги
ПСЖ - Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Фред Фред Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
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