ПСЖ – Манчестер Юнайтед: как Фред защитил Рашфорда от разъяренных парижан

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Фред запомнился не только удачной игрой против Пари Сен-Жермен в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1), но и неординарным поступком под занавес поединка.

Бразильский хавбек защитил форварда МЮ Маркуса Рашфорда от провокаций парижан.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:3 – видео голов и обзор матча

В частности, на 90+4-й минуте матча, когда нападающий собирался исполнять одиннадцатиметровый, Фред не позволил подойти к отметке Хуану Бернату. Испанец, очевидно, собирался что-то сказать Рашфорду, чтобы вывести 21-летнего форварда из психологического равновесия перед ударом. Из-за этого произошла небольшая потасовка.

В конце концов, Рашфорд уверенно переиграл Буффона и вывел Манчестер Юнайтед в 1/4 финала. К слову, Фред стал одним из лучших игроков поединка в составе "красных дьяволов".