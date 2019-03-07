ПСЖ – Манчестер Юнайтед: як Фред захистив Рашфорда від розлючених парижан

Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Фред запам'ятався не тільки вдалою грою проти Парі Сен-Жермен у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (3:1), а й неординарним вчинком під завісу поєдинку.

Бразильський хавбек захистив форварда МЮ Маркуса Рашфорда від провокацій парижан.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Зокрема, на 90+4-й хвилині матчу, коли нападник збирався виконувати одинадцятиметровий, Фред не дозволив підійти до позначки Хуану Бернату. Іспанець, вочевидь, збирався щось сказати Рашфорду, щоб вивести 21-річного форварда з психологічної рівноваги перед ударом. Через це відбулася невелика штовханина.

Зрештою, Рашфорд впевнено переграв Буффона та вивів Манчестер Юнайтед до 1/4 фіналу. До слова, Фред став одним із найкращих гравців поєдинку в складі "червоних дияволів".