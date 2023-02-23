Дебютное попадание киевского Динамо в группу Лиги чемпионов оказалось ярким и знаковым ввиду ряда событий. Жребий подарил болельщикам непримиримое противостояние со Спартаком, а также особые сражения ПСЖ и Баварии, нынешних оппонентов по 1/8 финала ЛЧ.

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминает 1994 год и акцентирует внимание на междоусобиях парижан и мюнхенцев при непосредственном участии ребят Йожефа Сабо.

Жеребьевка единого квалификационного раунда оказалась максимально благоприятной для Динамо. Чемпиону Украины выпал шведский Силькеборг, имевший самый маленький рейтинг среди всех потенциальных соперников. Тотальное преимущество в гостевом матче не отразилось в счете – 0:0. Но через две недели, в День Независимости Украины, "бело-синие" взяли свое – 3:1

Лига чемпионов сезона 1994/1995 запомнилась несколькими новшествами. Один из наиболее существенных – увеличение количества участников группового этапа с 8 до 16. В группу, куда прорвалось Динамо, напрямую попали Бавария и Спартак. Еще одна команда, ПСЖ, тоже одолела квалификацию. У парижан не было особых проблем с венгерским Вацом (3:0 и 2:1).

Первый тур группового этапа обеспечил два огненных противостояния: в Киев приехал Спартак, а ПСЖ и Бавария выясняли отношения на "Парк де Пренс".

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Сценарий киевского матча всем хорошо известен. На перерыв Динамо отправлялось в шоковом состоянии – 0:2. Однако во втором тайме Спартак оказался на коленях. Дубль Виктора Леоненко и победный мяч юного Сергея Реброва на 86-й минуте перевернули все с ног на голову.

Перед игрой со Спартаком нас не нужно было накачивать, – вспоминал уроженец Крыма и защитник Динамо Сергей Леженцев. – Когда мы подъезжали к стадиону, то уже понимали, что за нас болеет вся Украина. На дороге стояли колонны автобусов со всей страны – я только успевал рассматривать номерные знаки. А когда вышли на разминку! Стоишь в трех метрах от партнера, но не слышишь, что он тебе говорит.

Камбек Динамо Леженцев объяснял большим влиянием Йожефа Сабо на раздевалку. "Может кто-то подумает, что он кричал или разбивал стаканы... Но такого не было. Тренер видит, что мы переживаем. В голове только одна мысль: "Все, нам конец, хана". Йожеф Йожефович зашел и говорит: "Ну что, ребята? Поединок мы уже и так проиграли. Выходите и доигрывайте второй тайм". Этот психологический прием дал результат. Мы успокоились. Он выпил чай, померил шагами раздевалку, указал на несколько тактических моментов. Вот и все".

Значимость той победы осознать легче, если учесть еще одну фразу Леженцева.

О чем думал, когда мы забивали трижды? Почувствовал, что именно в этот момент я – самый счастливый человек во всем мире и на планете.

Во Франции драматизма и страсти было гораздо меньше. Хозяева забили по мячу в конце каждого из таймов усилиями Джорджа Веа и Даниэля Браво и победили 2:0.

Во втором туре ПСЖ снова взял максимум – на этот раз на выезде одолел Спартак 2:1. Это была единственная игра группового этапа, в которой не забивал Веа. В этом розыгрыше либериец с 7 голами станет лучшим бомбардиром турнира, а в 1995-м вообще получит "Золотой мяч" от France Football. Таким образом, нападающий ПСЖ станет первым не европейским обладателем награды.

После победы над Спартаком динамовцы встретились с Баварией. Однако ранний гол Мехмета Шолля и удаление Сергея Мизина на 32-й минуте лишили гостей любых шансов. Первый круг Динамо завершило еще одним обидным поражением. ПСЖ в Киеве вырвал победу на 75-й минуте благодаря голу Веа. До этого команды совершили обмен уколами в первом тайме – на точный удар Венсана Герена с пенальти ответил Леоненко. В то же время Бавария расписала ничью со Спартаком (1:1).

Четвертый тур стал повторением предыдущего. Бавария снова не победила Спартак – 2:2 (и снова отыгрывалась дважды по ходу поединка), а Динамо огорчил Веа – 1:0.

В предпоследний игровой день киевляне уступили в гостевом матче Спартаку (0:1), а ПСЖ с таким же счетом обыграл Баварию. Кто забил? Конечно, Джордж Веа. Такие результаты позволили сохранить интригу накануне заключительного тура, который должен определить напарника для ПСЖ в четвертьфинале: Бавария или Спартак.

В решающих поединках оба претендента пропустили первыми. Украинцу Дмитрию Тяпушкину забил Веа (либериец тогда оформил дубль), а в Киеве отличился будущий партнер Джорджа по Милану – Андрей Шевченко. Carpe diem – это был первый гол Шевы в Лиге чемпионов.

Однако вскоре "бело-синие" пропустили от мюнхенцев четыре мяча, а французы с аналогичным счетом разгромили россиян - 4:1.

Синхронность ПСЖ и Бавария проявили и в 1/4 финала вместе прорвавшись в полуфинал. С той лишь разницей, что ребята Джованни Трапаттони с огромными проблемами благодаря выездным голам прошли шведский Гетеборг (0:0 и 2:2), а подопечные Луиса Фернандеса закамбечили с Барселоной (1:1 и 2:1). По ходу обоих матчей каталонцы выигрывали.

Соперники Динамо по группе борьбу за трофей прекратили в шаге от финала. Милан нашел противодействие Веа (либериец не забил), а вскоре объявил о переезде Джорджа в Италию. Гол Звонимира Бобана на 90-й минуте принес Милану победу в Париже, а на "Сан-Сиро" дублем отличился Деян Савичевич.

Бавария в первой встрече расписала нули с Аяксом, но через две недели команды выдали феерию в Амстердаме – 5:2 в пользу хозяев.

В финале фантастической команде Луи ван Гала хватило одного мяча. Поздний мяч 18-летнего Патрика Клюйверта на 85-й минуте принес Аяксу драматическую победу над Миланом и титул сильнейшей команды Европы.